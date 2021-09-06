MasterChef'te elenen ikinci isim belli oldu

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı ve jürinin kararıyla yarışmaya veda eden isim Fatma olarak belirlendi.

MasterChef'te Hamza, Hasan, Dilara, Safanur, Emre ve Fatma arasında eleme potasında yarıştı. MasterChef eleme gecesinde cevizle yemekler yapılması istendi. MasterChef'te yarışmacılar ceviz ile yaptıkları yemekleri tamamladıktan sonra jürinin karşısına çıktı.

Eleme potasından birincilikle ayrılan isim Emre olurken eleme potasından kurtulan bir diğer isim Safanur oldu. Dilara yarışmada üçüncü olarak eleme potasından kurtuldu. Hasan, Fatma ve Hamza arasında yaşanan üçlü eleme potasından ilk kurtulan isim Hasan oldu.