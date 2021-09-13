MasterChef'te elenen isim belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 12 Eylül tarihli bölümünde, gecenin sonunda elenen isim İbrahim oldu.

MasterChef Türkiye 2021'de yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı.



Danilo, Somer ve Mehmet Şef ilk turda potada olan Azize, Safanur, Mert, Hamza, Dilara ve İbrahim'den siyez bulgurundan yaratıcı yemekler yapmalarını istedi.

Bu tur için yarışmacılara verilen 40 dakikalık sürede çeşitli tabaklar ortaya çıktı. Sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı.



Tadım bölümünde, Hamza, İbrahim ve Mert eleme finaline kalırken, Azize, Safanur ve Dilara eleme potasından ilk turda çıktı.

Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Somer Şef'in imza tabağı olan bebek kalamar dolması verildi. Tadım yapan şeflerin oy birliği ile eleme oyununda final etabının birincisi Mert oldu. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yapan İbrahim ve Hamza ise son 2'ye kaldı. MasterChef Türkiye 2021'den elenen isim İbrahim oldu.