MasterChef'e gözyaşları içinde veda etti

MasterChef Türkiye'de Emir, Sefa, Uğur, Esra, Tanya ve Berker arasındaki eleme yarışında kaybederek yarışmadan ayrılan isim, gözyaşlarına boğuldu.



TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020'de eleme gecesi ilk turunda yarışmacılara safran verildi ve yaratıcılık oyunu oynandı. Verilen sürenin bitimi ile şefler yemeklerin tadına baktı. En başarılı üç tabağı açıkladı. Bu isimler Emir, Esra ve Sefa olarak oldu.

Final eleme oyununda bu yarışmacılardan istenen yemek Danilo Şefin tarifi ile 'Siste Ördek' oldu.

MasterChef Türkiye'den elenecek 10. ismi belirlemek için oynanan eleme finali nefes kesti. Uğur, Tanya ve Berker, Danilo Şef'in tabağına en yakını yapmak için kıyasıya yarıştığı oyun sonrası şefler elenecek ismi belirledi.

Bütün yarışmacılarında ufak hatalar olduğunu söyleyen Somer şef, en başarılı tabağı Uğur olarak açıkladı. Son ikiye kalan Tanya ve Berker büyük heyecan yaşadı.



Şeflerin verdiği kararla yarışmaya veda eden isim Berker oldu.