MasterChef Barbaros şaşırttı!

TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasının 16 kişilik ana kadrosunda mücadele eden Barbaros Yoloğlu'nun, geçmiş yıllardaki görüntüsü dikkat çekti.

Masterchef 2020'ye katıldığı ilk günden bu yana iddialı açıklamalarıyla ilgi uyandıran Barbaros Yoloğlu, tüm elemeleri geçerek 16 kişilik ana kadroya adını yazdırmayı başardı.



Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan 26 yaşındaki Barbaros, mutfakta özellikle et ürünlerinde iyi olduğunu vurguluyor.

Instagram'da 32 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıktı.

Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi.