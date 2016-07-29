Masstival iptal oldu; SIA darbe girişimi nedeniyle Türkiye'ye gelmiyor

8 Ağustos'ta İstanbul, Maçka Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşmesi planlanan Masstival de iptal oldu. Açıklamada, "8 Ağustos'ta Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşmesi planlanan Masstival 2016, festivalin headliner'ı SIA'nın, ülkemizde gerçekleşen üzücü olaylar sebebiyle festivale katılamayacağını bildirmesinden dolayı iptal edilmiştir" dendi.

Yapılan basın açıklaması şu şekilde:

'8 Ağustos'ta Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşmesi planlanan Masstival 2016, festivalin headliner'ı SIA'nın, ülkemizde gerçekleşen üzücü olaylar sebebiyle festivale katılamayacağını bildirmesinden dolayı iptal edilmiştir. Bilet alan izleyicilerimiz biletlerini, 29 Temmuz saat 11.00'den itibaren Biletix gişelerinden iade edebilirler. Müzikseverlere üzülerek duyururuz.'