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Kültür-Sanat

Massive Attack Gezi Parki eylemlerini ve Soma faciasını unutmadı

100% FEST'in son gününde sahne alan Massive Attack Soma faciası ve Gezi Parkı eylemleri için yayınladığı ‘Katilleri hâlâ dışarıda’ mesajıyla büyük alkış aldı

08 Haziran 2014 18:57

Küçük Çiftlik Park’ta Soundgarden’in sahne almasıyla başlayan 100%FEST'in son gününde sahneye çıkan Massive Attack, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasını ve Gezi Parkı eylemlerini unutmadı. Grubun, ‘Katilleri hâlâ dışarıda’ mesajı ise büyük alkış aldı. 

Radikal’de yer alan habere göre, iki gün süren festival 100%FEST dün akşam gerçekleşen Massive Attack konseriyle son buldu. Festivalin son gün headliner’ı Massive Attack, Soma ve Gezi'yi unutmadı. 'İnertia Creeps' şarkısı esnasında sahnedeki dev ekranda, Gezi'de hayatını kaybedenlerin isimleri belirdi. Soma faciasını da unutmayan grubun, 'Soma'dakileri unutma', 'Katilleri hâlâ dışarıda' yazısı büyük alkış aldı. Yazıların ardından 'Her yer Taksim, her yer direniş' ve 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' sloganları atıldı. 

 

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