Maskesini çıkardı; Şokopop kim?

Büyük bir takipçi kitlesi olan Şok-o-pop YouTube kanalı sunucusu, 1990’lar ve 2000’ler Türk magazin dünyasının olaylarını taktığı maske ile anlatıyordu. Şokopop’un kim olduğu yıllarca merak edildi. Ve sonunda maske çıktı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören Şok-o-pop’un, yıllarca kim olduğuna dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Şokopop, Tedx sahnesinde maskesini çıkardı. Maskesiyle hayatımıza giren Şokopop, isminin Ekim Acun olduğunu açıkladı.

Ekim Acun kim?

Ekim Acun, 1988 Tunceli Dersim doğumlu. Henüz bir yaşını doldurmadan İstanbul Anadolu Yakası'na taşındı.

Ekim Acun, popüler kültüre olan ilgisine henüz orta okul yıllarında başladığını ifade etti.

İçindeki magazinsevere yıllarca burun kıvıran Ekim Acun, bu tutkusunu kabullendiğinde hayatının nasıl değiştiğini ve "Türkiye’nin en derin magazin çukuru" olarak tanımladığı Şokopop'u ve YouTube kanalını açma serüvenini anlattı: