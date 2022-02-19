Maske tartışması sürüyor; Prof. Dr. Sipahi: Çıkarmak için henüz erken

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Bilim Kurulu'nun gelecek hafta yapılacak toplantısına ilişkin "Maskelerin tamamen çıkarılmasıyla ilgili bir karar için erken. En azından İzmir'deki veriler bunu düşündürüyor" dedi.

Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Omicron'un en yüksek olduğu illerde vaka sayılarının düşüşe geçtiğinin açıklanmasına rağmen 15 Aralık'taki günlük vaka sayısına göre artış olduğunu söyledi. İzmir'deki vaka sayılarının yüksek düzeyde seyrettiğine dikkat çeken Sipahi, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 15 Aralık'tan bu yana hem yoğun bakım yataklarında hem servislerde artış olduğunu kaydetti. Hastanelerinin yüzde 95'in üzerinde dolulukla tedaviye devam ettiğini anlatan Sipahi, hem yatan hem de ayakta tanı koydukları hastaların sayılarında artış yaşadıklarını vurguladı.

"Maskelerin çıkarılması henüz erken"

Prof. Dr. Sipahi, gelecek hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında maskelerin ne zaman çıkacağı konusunun ele alınacağını söyledi. Maskelerin tamamen çıkarılmasıyla ilgili karar için erken olduğunu dile getiren Sipahi, "Aşılanma oranımız, ülke genelinde yüzde 62 civarında. Toplumun yüzde 90'a yakını aşılandığında ya da hastalığı geçirmiş olduğunda pandeminin oldukça etkisiz hale gelme olasılığı var. Hastalığı geçirenler ve aşılıların oranı ile ilgili veriler Sağlık Bakanlığı'nda mevcut. Biz, kendi verilerimize bakarsak maskelerin tamamen çıkarılması gibi bir karar için erken olduğunu düşünüyorum. En azından İzmir'deki veriler bunu düşündürüyor. Ülkenin geri kalan yerlerindeki veriler ne şekilde, yorum yapamam" dedi.

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"Ailelere çocuklar için aşı yaptırma opsiyonu sunulsun"

Omicron varyantının hafif seyretmesi ve tedbirlerin gevşetilmesi gibi kararların rahatlığa sevk edebileceğini anlatan Prof. Dr. Sipahi, aşı ve maske kullanımı gibi önlemlere sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini söyledi. Sipahi, "Aşı oranını artırmalı ve maskeyle korunma açısından elimizden geleni yapmalıyız. Omicron varyantının daha hafif seyretmesi nedeniyle özellikle aşılı grubun riski bir miktar azalsa da aşısızlar ve iki doz aşı yaptırıp hatırlatmayı ihmal edenler için risk yüksek düzeyde devam ediyor. Bence havalar nedeniyle mart sonuna kadar risk azımsanmayacak seviyede devam edecek. Aşısızların aşı olması önemli. Hatta ailelere, 5-12 yaş arası çocuklarını aşılama opsiyonu sunulmasını öneriyorum. Stadyumlara giriş kriterlerinin tüm kapalı alanlara girerken uygulanmasının hastalığın seyrine olumlu etki edeceğini söyleyebilirim. Eninde sonunda, hastalık hayatımızda azalarak kaybolacak ama buna ne kadar yakın olduğumuzu şu an öngörmek kolay değil" diye konuştu.

Bundan sonra sadece hasta olanlara PCR testi yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Prof. Dr. Sipahi, "Hastalığın seyrini anlayabilmemiz için hastalığı saptayabilmeye devam etmemiz gerek. Test etme bariyerini düşürerek, hastalığı saptamaktan vazgeçtiğimizde hastalığın sayısı ve yayılma olasılığını takip etme olasılığımız daha da düşer. Bu bağlamda test etme bariyerinin çok düşürülmemesini öneririm" dedi. (DHA)