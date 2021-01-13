T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Maske takmayı reddeden Bruce Willis eczaneden çıkarıldı

Bruce Willis

13 Ocak 2021 14:57

ABD'li aktör Bruce Willis, Los Angeles'ta bir eczanede objektiflere yansıdı. Oyuncu Willis, maske takmayı reddedince eczaneden çıkarıldı.

Page Six’e konuşan bir kaynağa göre, tedbirsizce davranan Willis, eczanedeki bir çalışan tarafından uyarıldı ve daha sonra dışarı çıkarıldı. Willis, çıkışta paparazziler tarafından görüntülenirken de maskesini takmamaya devam etti.

Willis, daha sonra yaptığı açıklamada davranışını 'yanlış bir karar' olarak nitelendirdi ve "Herkes maske takmaya ve güvende olmaya devam etsin" dedi. 

ETİKETLER

oyuncuABDaktörBruce WillismaskeKoronavirüseczaneyanlış karar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24