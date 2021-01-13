Maske takmayı reddeden Bruce Willis eczaneden çıkarıldı

ABD'li aktör Bruce Willis, Los Angeles'ta bir eczanede objektiflere yansıdı. Oyuncu Willis, maske takmayı reddedince eczaneden çıkarıldı.

Page Six’e konuşan bir kaynağa göre, tedbirsizce davranan Willis, eczanedeki bir çalışan tarafından uyarıldı ve daha sonra dışarı çıkarıldı. Willis, çıkışta paparazziler tarafından görüntülenirken de maskesini takmamaya devam etti.

Willis, daha sonra yaptığı açıklamada davranışını 'yanlış bir karar' olarak nitelendirdi ve "Herkes maske takmaya ve güvende olmaya devam etsin" dedi.