Maske takarken gözlüklerimin buğu yapmasını nasıl önleyebilirim?

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla birlikte maske takmaya başlayan birçok gözlük kullanıcısı, daha önce pek de karşılaşmadığı bir problemle karşı karşıya kaldı: buğulu gözlük camları.

Ancak bu sorunun iki dakikalık, çok basit bir çözümü var. İhtiyacınız olan tek şey su ve sabun.

"Annals of the Royal College of Surgeons of England" isimli medikal yayında iki doktor, sürekli maske taktıkları acil durum birimlerinde kullandıkları tekniği paylaştı:

1- İlk önce elinizi su ve sabula yıkayın, 20 saniye sürdüğünden emin olun

2- Gözlük camınızı ıslatın, sonra üstüne biraz sabun döküp köpürtün. Lens ovalamak için belirli bir süre yok, ama sabunun her tarafa geldiğinden emin olun

3- Gözlüklerinizi ılık su ile durulayın. Üzerinde hiç sabun kalmadığından emin olun. Sabun durulanmazsa görüntünüzü bozacaktır.

4- Gözlük camlarınızı temiz bir havlu veya lens beziyle kurulayın"

Neden gözlüğümüz buğu yapıyor ve neden bu çözüm işe yarıyor?

Gözlüklerimiz, maskeler nefesimiz direkt olarak yukarı doğru yönlendirdiği için buğu yapıyor.

Bu yöntemde su ve sabun, koruyucu görev üstleniyor. Karışım, nefesinizden gelen su moleküllerinin tek bir yerde toplanması yerine eşit dağılmasını sağlıyor.