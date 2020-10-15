Maske kullanımına yönelik afiş Almanya'da tartışma yarattı!

Almanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte başkent Berlin'de, maske kullanımına yönelik kampanya tartışma yarattı.

Berlin Eyaleti Senatosu ve 'Visit Berlin' isimli turizm organı, önlemlere uymayanlara "Biz korona kurallarına uyuyoruz" yazılı, parmak işareti yapan yaşlı bir kadının fotoğrafının bulunduğu bir kampanya başlattı.

Haberglobal'in haberine göre; 'Visit Berlin' Sözcüsü Christian Taenzler, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, yaşlıların sağlığını korumanının önemini vurgulamak için provokatif taktik kullanma yoluna gittiklerini ifade etti.

İlanın son derece Berlin tarzı olduğunu savunan Taenzler, "Berlinliler doğrudan iletişim kurmalarıyla tanınır. Biz de bunu kurallara uymayan insanlarla çok doğrudan iletişimde bulunmak için kullanıyoruz" dedi.

"Senato insanlara hararet etmekle başarılı olacağını sanıyor"

Der Tagesspiegel'in Genel Yayın Yönetmeni Lorenz Maroldt ilandan rahatsızlığını, "Bence de bir şekilde 'klasik Berlin tarzında' ve bunun tersine şekilde Senato'nun işlevsiz koronavirüs politikaları olmasa iyi sonuç verir. Anlaşılan Senato, insanlara hakaret etmekle sıkı ve net kurallarla etkin denetim yapmaktan daha başarılı olacağını sanıyor." ifadeleriyle değerlendirdi.

Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 33 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 341 bin 223'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 710'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 284 bin 600 olduğu kaydedildi.