Masallara aile sansürü: Ebeveynler, konuyu değiştirerek çocuklarına okuyor

Britanya merkezli musicMagpie sitesinin düzenlediği ankete katılan 2 bini aşkın ebeveynden yüzlercesi, şiddet ve ayrımcılık içerdiğini düşündüğü masalları çocuklarına okurken kendi inanç ve ideolojisine göre değiştirdiğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 16’sı ise bu masalları toptan yasakladığını itiraf ediyor.

Independent ve Sun gazetelerinin yer verdiği ankete göre, anne babaların en çok değiştirdiği masal “Kırmızı Başlıklı Kız”. Küçük çocuğun bir kurt tarafından yendiği, ardından kurdun karnını yaran bir avcı tarafından kurtarıldığı masal, korku filmine benzetiliyor. Cadı üvey annesi tarafından elmayla zehirlenen “Pamuk Prenses”in öyküsü de sık sık değiştirilenler arasında.

Aileleri en çok rahatsız eden konular arasında korkutuculuk kadar doğruluk da öne çıkıyor. Ankete katılan ebeveynlerin;

* Yüzde 25’i, “Külkedisi”nin evin tüm temizliğini yapmasını uygunsuz buluyor.

* Yüzde 36’sı, çocukları kandırıp peşinden sürükleyen “Fareli Köyün Kavalcı”sından kaygılı.

* Yüzde 25’i, prensin “Uyuyan Güzel”i baygın haldeyken, onayını almadan öpmesine kızıyor.

* Yüzde 27’si, “Pinokyo”nun çocukları yalana, “Robin Hood”un da hırsızlığa teşvik ettiğini düşünüyor.

* Yüzde 25’i, “Çirkin Ördek Yavrusu”nun çocukları vücutlarından utanmaya, ayrımcılığa iteceği kanaatinde. Anketi düzenleyen sitenin pazarlama direktörü Liam Howley, “Artık dünya değişti ve masallarda günümüz toplumuna uymayan pek çok unsur var” diyor.

Bugün anne babaları bu denli endişelendiren masalların, orijinali çok daha ürpertici.

* Giambattista Basile’nin kaleme aldığı “Uyuyan Güzel”de, koma halindeki prenses kralın tecavüzüne uğruyor, uyurken çocuklar doğuruyor.

* “Külkedisi”nin Disney yorumunda bir hayli kötü kalpli kraliçe, Grimm Kardeşler versiyonununda yamyam.

* Andersen’in “Küçük Deniz Kızı Ariel”i insana dönüşünce sadece sesini kaybetmiyor, her adımda müthiş acılar çekiyor. Buna rağmen prensi başkasıyla evleniyor, Ariel deniz köpüğüne dönüşüyor.

* Carlo Collodi’nin romanında “Pinokyo” evden kaçarken Gepetto çocuk istismarı şüphesiyle tutuklanıyor. Yalancı tahta kukla, bilge cırcır böceği Jiminy’i çekiçle öldürüyor.