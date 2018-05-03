“Masallar Gerçek Olsa” kitapçılardaki yerini aldı

İSTANBUL , (DHA)- Uzun zamandır TV dizileri yazar kadrolarında senarist olan Serkan Ünal’ın “Masallar Gerçek Olsa” adlı ilk kitabı Cezve Yayın Evi\'nden çıktı.

Kitabında balıkçı kasabasında yaşayan çekirdek ailenin hem gülümseten hem de iç burkan öyküsünü okuyucularıyla buluşturan Ünal, gerçek hayatta anne ve babaların bazen çocuklarına söylemek zorunda kaldıkları imkansız yalanlardan ilham almış.

BİR BABANIN ÇOCUĞUNA DUYDUĞU SEVGİ ANLATILIYOR

“Masallar Gerçek Olsa”’nın hikayesinden bahseden Serkan Ünal, baba figürünün kitaptaki karakter Eymen için en büyük kahraman olduğunu belirtti ve “Bir babanın çocuğuna duyduğu sevginin adı fedakarlıktır” dedi.

Ünal, hikayeden şöyle bahsetti:

“Hikaye, Mustafa’nın 5 yaşında ki lösemi hastası oğlu Eymen’e mutlu olması için söylediği bir yalan ile başlıyor ve Eymen o günden sonra babasının ona anlattığı masalların gerçek olduğunu zannediyor. Mustafa ise çocuğunun bu mutluluğunun bozulmaması için yalanına devam ediyor ve Eymen’in gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yapıyor. Durumu öğrenen kasabalı ise Mustafa’ya yalanının ortaya çıkmaması için sürekli yardım ediyorlar. Ancak bir gün Eymen, Keloğlan ile tanışmak isteyince işler Mustafa ve kasabalı için, içinden çıkılması zor bir hal alıyor. Mustafa, baba figürü olarak Eymen’in en büyük kahramanı. Zaten bir baba kendi hayatında çocuğunun kahramanı olamıyorsa pek bir şey olmuş sayılmaz. Öyküde ki kasabalılar naif yaşantıları olan sıradan insanlar ama onlar bir babanın çocuğuna karşı yüzünün kızarmasını istemiyorlar. Mustafa için ise fedakarlıktı. Bir babanın çocuğuna duyduğu sevginin adı fedakarlıktır.”

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