Masal kitabının içinde kokain ele geçirildi

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda yapılan kontrollerde iki masal kitabının içine saklanmış olarak 400 gram kokain ele geçirildi. İçine kokain gizlenmiş masal kitaplarının Almanya'ya Uruguay'dan gönderildiği açıklandı.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 30 bin euro olduğu tahmin ediliyor.

Gümrük memurlarının X-ray taramaları sırasında İspanyolca yazılmış masal kitaplarının bulunduğu pakette alışılmamış gölgeler tespit ettikleri ve bu durumdan şüphelendikleri kaydedildi.

Frankfurt Havalimanı Gümrük Müdürlüğü sözcüsü Isabell Gillmann paketi açtıklarında içinde beyaz renkli bir toz tespit ettiklerini söyledi. Kaçakçılık girişiminin 26 Eylül'de gerçekleştiği kaydedildi.

Frankfurt Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada geçen yıl Frankfurt Havalimanı'nda yaklaşık 5 bin 300 kilogram yasadışı uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi. Bunun 97 kilogramının ise kokain olduğu belirtildi.

Güney Amerika'ya özgü koka bitkisinin yapraklarından elde edilen bir madde olan kokain, dopamin hormonunun sinir hücreleri tarafından tekrar emilmesini engelleyerek, sinir uçları arasında dopamin birikmesine neden oluyor. Bu durum beyindeki normal iletişimi engelleyerek maddeyi kullanan kişide bir çeşit sarhoşluk yaşanmasını sağlıyor.

dpa/BW/ÖA

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