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Yaşam

Masal kahramanı 'Rapunzel' gerçek oldu

Terelynn Russel: Çok güzel ama tehlikeleri de var. Bir keresinde en küçük kızımın bezini değiştirmeye çalışırken, kendi saçına basmıştım

26 Şubat 2013 13:23

ABD'nin Chicago kentinde yaşayan 3 kız çocuğu annesi Terelynn Russel, 1 metre 82 santimetre uzunluğundaki saçıyla ilgi odağı oldu.

Saçını gür bir şekilde uzatabilmesini "iyi DNA"ya sahip olmasına bağlayan Russel'in saçının vücudundan daha uzun olduğunu söyledi. Russel, "En son anaokuluna giderken kısa saçlıydım. Yıllardır hep uzun saçlıyım ve böyle çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Russel'ın kızları da tıpkı anneleri gibi saçlarını uzatıyor. Kızlarına uzun saçların bakımını da öğreten anne "Çok güzel ama tehlikeleri de var. Bir keresinde en küçük kızımın bezini değiştirmeye çalışırken, kendi saçına basmıştım" şeklinde konuştu.  Annelerini masal kahramanı Rapunzel'e benzeten kızları ise gülerek, vakitlerinin çoğunu saç bakımına ayırmanın ne kadar yorucu olduğunu anlattı.

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