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Bilim / Teknoloji

Masal anlatan pijama üretildi

Pijama giymekten ve 'Hadi artık pijamalarını giy' uyarısından hoşlanmayan çocuklar için masal anlatan pijama geliştirildi

14 Mayıs 2013 11:32

ABD’li bir şirket, “Akıllı Pijamalar” ismini verdikleri, çocuklara masal anlatan bir pijamayı piyasaya sürdü. Üzerindeki bardokların okutulmasıyla masal anlatan pijamalar, çocukların zorla değil isteyerek pijamalarını giymelerini sağlamak için tasarlandı.

Hem kız hem de erkek çocuklarına özel versiyonları bulunan pijamaların üzerinde farklı renkli noktalardan bir araya gelen ufak kodlar bulunuyor. Akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz uygulama ile bu kodları tarattığınızda ise ekranınızda bir masal beliriyor. Her kodda farklı bir masal gizli, bu sayede bir süre boyunca çocuğunuzun uyuması için çok fazla çaba harcamanız gerekmiyor.

log.com.tr'de yer alan habere göre tüm kodlar tarandıktan sonra uygulamanın yeni masallarla güncellenip güncellenmeyeceği belli değil. Dört bedene sahip pijamalar Amerika’da 25 dolardan satılıyor.

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