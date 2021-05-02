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MASAK, uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu’nun mal varlığını araştırıyor

Kürşat Ayvatoğlu

02 Mayıs 2021 09:17

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan eski AKP Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu’nun malvarlığını araştırdığı öğrenildi.

ankaragazetecisi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre, aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyen Ayvatoğlu’nun özellikle lüks araç alım satım işlemleri incelendiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmanın yönünü bu kez Ayvatoğlu’nun malvarlığına çevirdi. Ayvatoğlu’nun ifadesinin doğru olup olmadığı, malvarlığının gerçekten araç alım satımından olup olmadığının araştırılması için savcılık MASAK’a yazı gönderdi.

MASAK da Ayvatoğlu’nun geçmişe yönelik tüm malvarlığını incelemeye başladı. Hazırlanacak rapor, savcılığa gönderilecek. Eğer suçtan elde edilmiş bir malvarlığı bulgusu tespit edilirse bununla ilgili da adli işlem yapılacak.

TIKLAYIN | Uyuşturucu kullandığı görüntüleriyle gündeme gelen ve lüks yaşamıyla dikkat çeken AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun kariyer serüveni

 

 

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