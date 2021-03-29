Uyuşturucu kullandığı görüntüleriyle gündeme gelen ve lüks yaşamıyla dikkat çeken AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun kariyer serüveni

Lüks otomobilde uyuşturucu kullanırken görüntülenen AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’nun yükselişine, Sayıştay raporları ışık tuttu. Ayvatoğlu’nun, Kastamonu Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ile “Başkan’ın Özel Kalemi” görevlerini yürüttüğü yıllarda belediye, müdürlük kadrosuna sınavsız, özel kalem müdürlüğü kadrosuna ise usulsüz atamalar yapmış.

Sayıştay denetçileri, Kastamonu Belediyesi’nin 2014 yılı hesaplarını incelerken, belediyenin müdür kadrosuna yapılan atamanın sınavsız gerçekleştirildiğini fark etti. İdareye, müdür kadrosuna yapılacak atamaların, “Görevde yükselmeye tabi” bir unvan olduğu hatırlatılarak, Belediye Başkanı onayının bu kadroya atama yapmak için yeterli olmayacağı vurgulandı.

"Liyakata aykırı"

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Ayvatoğlu’nun belediyede üstlendiği görevlerden biri olan Özel Kalem Müdürlüğü’ne yapılan atamalar da yine Sayıştay’ın dikkatini çekti. Belediyeye ilişkin düzenlenen 2018 Yılı Denetim Raporu’nda, “Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması” bulgusuna yer verildi. Raporda, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam beş personelin özel kalem müdürlüğü kadrosuna atandığı, bunlardan dördünün daha sonra çeşitli kamu idarelerine naklen atamasının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sayıştay denetçileri, “Kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durum oluşturduğu” gerekçesiyle belediye yönetimini uyardı. AKP’li Tahsin Babaş yönetimindeki Kastamonu Belediyesi, atamaların mevzuata uygun olduğunu savunsa da denetçiler, “Özel kalem müdürlüğü kadrosunun memuriyete sınavsız atama yolu olarak” kullanıldığının altını çizerek, atamalarda, “Özen ve dikkat” istedi.

Eski AKP Söke Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Başkanı Y.Ç.'ye de uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı

Ayvatoğlu’nun uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, AKP Söke İlçe Örgütü’nde de ‘uyuşturucu krizi’ yaşanıyor. Önceki dönem Söke Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Başkanı olan Y.Ç.’ye, uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı ve olayın gizlendiği ortaya çıktı. AKP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla konuyu doğruladı.