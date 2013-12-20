MASAK, 38 'şüpheli altın işlemini' izlemeye almış

Hülya Karabağlı / ANKARA

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na 2013 yılında altın mevduatı kapsamında 38 “şüpheli işlem” bildiriminde bulunulduğunu söyledi. Şimşek, 5549 sayılı yasanın ilgili maddesi uyarınca, bildirimlerin mahiyeti konusunda bilgi veremeyeceğini belirtti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın kara para aklama iddiaları hakkındaki soru önergesine cevap verdi. Şimşek, 2013 yılından 38 şüpheli altın mevduatına ilişkin CHP’li Atıcıya verdiği yanıtta, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin, 1991 yılından beri üyesi Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda belirlediği standartlar kapsamında periyodik olarak değerlendirdiğine dikkat çekti.

Bakan Şimşek cevabında şu bilgileri verdi:

'Tarihler uyuşuyor'

Şimşek’e kara para aklanmasına ilişkin cevaplarını değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ise, “MASAK’ın takip ettiği süreç ile Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu’nun izlemeye alındığı tarih uyuşmaktadır” dedi ve “Maliye Bakanı’nın önergemize verdiği cevapta belirttiği şüpheli işlemlerle, bugünlerde Türkiye’yi sarsan “Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu” çalışmaları aynı döneme denk gelmektedir. Bu durumda yukarıda bahsedilen 38 şüpheli altın mevduatı işlemleri arasında bugünlerde patlak veren yolsuzluk iddiaları arasında bir ilişki olabileceğini düşünmekteyiz” ifadesini kullandı.