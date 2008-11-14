Masaj yapılan bebeğin boyu uzun oluyor

Bebekler masajla mutlu

Anneyiz Biz’de yayımlanan habere göre, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zeynep Conk yönetiminde Arş.Gör. Hatice Bal Yılmaz tarafından yürütülen dokuz ay süreli doktora araştırmasında bebek masajının faydaları incelendi.Bornova Osmangazi Seher Şükrü Ergil Sağlık Ocağı'na gelen 60 bebek ve anneleri üzerinde yürütülen araştırma, bebeklerin evlerinde de sürdürüldü.Ailelerinin demografik özellikleri, gelir düzeyleri, doğum şekli, çocuk sırası, emzirme süreleri gibi değişkenler dikkate alınarak 30 sağlıklı bebeğe masaj uygulanırken, aynı özelliklere sahip 30 bebek de test grubu olarak seçildi.Araştırma kapsamına giren masaj grubu ve kontrol grubu bebeklerin dördüncü ayın sonunda gündüz, gece ve 24 saatlik uyku sürelerinde masaj grubu lehine anlamlı bir farklılık görüldü.Masaj uygulamasının bebeklerin ağırlık ve boy artışları üzerinde de olumlu etki yaptığı, erkek bebeklerin ağırlık ve boy artışında kızlara oranla daha etkili olduğu saptandı.Araştırmayı yürüten Arş.Gör. Yılmaz, masaj uygulanan bebeklerin diğerlerine göre daha fazla çevreyle ilgili, aktif ve canlı davranış sergilediklerini, eline verilen nesneleri ağzına götürebilme ve hareket eden cisim ya da kişileri takip etme sürelerinin daha erken gerçekleştiğini belirtti.Yılmaz, "Sevgi dolu ve güven verici dokunuşlar ve kucaklamalar bir bebeğin sağlıklı gelişiminde ve anne-babası ile daha sağlıklı bir etkileşim geliştirmesinde büyük önem taşır. Bebek masajı da bu birliktelik için eşsiz bir fırsattır" dedi.Yılmaz, bebek masajının, doğumu takip eden 15'inci günden itibaren yapılabileceğini, ancak masaj için hijyenik ortamla birlikte oda sıcaklığı ve masajı uygulayacak kişinin bazı kurallara uyması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:* Oda ısısı bebeği üşütecek kadar soğuk ve terletecek kadar sıcak olmamalı.* Oda, ışık alan aydınlık bir ortam olmalı.* Masaj yapacak kişinin el hijyeni olmalı, tırnakları kesilmeli ve cilt rahatsızlığı bulunmamalı.* Masaj yapacak kişi rahat bir pozisyonda olmalı.* Bebeğin herhangi bir rahatsızlığı, ateşi, ağrısı, yarası olmamalı.* Bebeğin cildi çok hassas olduğu için bebek losyonu önerilebilir.* Küçük temiz bir havlu, yedek bir havlu ve yedek bebek bezi bulundurulmalı.* Bebeğin masajına vücudun herhangi bir yerinden başlanabilir, ancak bebeğin hoşlandığı alan belirlendiğinde bu bölgeden başlanması başarıyı kolaylaştırır.* Yüz masajı yaparken ele herhangi bir şey sürülmemeli.* Masaja mutlaka bir uzman kontrolünde başlanması önerilir.