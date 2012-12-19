Masabaşı çalışanlarını tehdit eden ağrı!

Gün boyunca masabaşında oturan ofis çalışanlarında meydana gelen diz ağrılarının, zamanla kalça ile diz arasındaki vücudun en uzun ve en büyük kasında ciddi zayıflamalar görüldüğü belirtildi.

Sürekli masa başında oturan ve diz ağrıları çeken ofis çalışanlarına önerilerde bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mirza Zafer Dağtaş, diz ağrılarının günümüzde yaşam tarzından dolayı artış gösteren hastalıklardan biri olduğunu söyledi.

'Erken yaşta kireçlenmelere neden oluyor'

Uzun süre oturarak çalışanlarda en az yılda bir kez atak tarzında diz ağrısı görüldüğünü belirten Dağtaş, “Günde 8-10 saat hareketsiz oturan insanlarda kalça ile diz arasındaki vücudun en uzun ve en büyük kasında ciddi zayıflamalar görülüyor. Bu kastaki zayıflama diz kapağının altındaki ana uyluk kemiğine sürtünmesine neden olup ağrılara sebep oluyor. Ayrıca sürekli dizi bükülü tutmak, diz kan akımını yavaşlatıp diz kıkırdaklarını zayıflatır.

Başlarda az sıklıkta olan bu diz şikayetleri giderek ilerleyip erken yaşta kireçlenmelere ve şiddetli ağrılara neden olur. Tedavileri zor ve ciddi iş gücü kayıplarına yol açan bu durumun aslında en önemli tedavi yöntemi korumadır ve sadece bu ağrılar ya yeni başladığında ya da hiç oluşmadan riskli gruplar bilinçlendirilmeli ve gerekli egzersizler yapılmalı” uyarısında bulundu.



'Haftada en az 3 defa düzenli yürüyüş'



Dağtaş, diz ağrısından korunmak için ise, “Hafta da en az 3 defa yarım saatlik düz yürüyüşler ağrıları geçirir. Ayrıca her 2 saatte bir 5 dakika kalkıp ofis içinde kısa yürüyüş yapılmalıdır. Hatta mutlaka her yarım saatte bir dizlerin pozisyonu değiştirilmelidir. Öğle aralarında ofisteki koltuktan kalkıp en yakın kafedeki koltuğa oturan hareketsiz hayatlara biraz yürüme katmanın faydası büyük olacaktır” şeklinde konuştu.

Yeterince havalandırılmayan çalışma ortamları, desteksiz dik merdivenler, ergonomik olmayan masa ve sandalye mesafeleri de ciddi diz ağrılarına sebep olabiliyor.

Dr. Dağtaş, çalışma ortamındaki ani ısı değişikliklerinin dizlerde düşük direnç noktası yaratıp ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açtığını da belirtti. Ayrıca kronik stres, sigara ve fastfood tipi beslenmenin de diz sorunlarının ortaya çıkmasında etkili olduğunu sözlerine ekledi.