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Kültür-Sanat

Marvel’ın ünlü karakteri Legion’ın artık kendi dizisi var

Dizinin başrolünde Downton Abbey’den tanıdığımız Dan Stevens yer alacak

01 Haziran 2016 17:08

Televizyonda daha fazla super kahraman görmeye hazır mısınız? X-Men serisinde karşımıza çıkan Legion’ın kendi ismini taşıyacak dizi projesini FX satın aldı. Kanal böylece Marvel Television ile ilk anlaşmasını imzalamış oldu.

Profesör Charles Xavier ve Gabrielle Haller’in birden fazla süper güce sahip olan oğlu Legion, aynı zamanda çok ciddi akıl hastalıklarıyla baş ediyor. Karakter bölünmesi de yaşayan Legion’ın her bir gücünü, ayrı bir karakteri yönetiyor.

Dizinin başrolünde Downton Abbey’den tanıdığımız Dan Stevens’ı izleyeceğiz.Noah Hawley’nin showrunner olarak katıldığı Legion’un çekimlerine ne zaman başlanacağı henüz belli değil.

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