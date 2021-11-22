Marvel Studios: Scarlet Johansson'un rol alacağı yeni film geliyor

Perşembe gecesi düzenlenen ‘American Cinematheque’ galasına katılan oyuncu Scarlett Johansson, bu yaz Disney'e açtığı ve ekim ayında sonlandırdığı davayı anlattı. Oyuncu, dava sürecinin kendisi için ne kadar stresli olduğundan bahsederken, Marvel Studios Başkanı Kevin Feige ise Johansson'ın "Black Widow" dışında yeni bir Marvel yapımında yer alacağını duyurdu.

"Black Widow olmayan bir Marvel projesi üzerinde çalışıyoruz''

WebTekno'nun Variety'den aktardığına göre, Disney’e "Black Widow" sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiği için dava açan Johansson, büyük bir şirkete karşı durmanın ne kadar acayip bir his olduğundan ancak kendisi bu konuda ilk savaşı veren kişi olduğu için kimsenin bu konuda bu kadar uğraşması gerekmeyeceğinden bahsetti.

Marvel Studios başkanı Kevin Feige de sonradan katıldığı açıklamalarda, Johansson’ın yer alacağı yeni Marvel yapımını ''Scarlett’le şu an gizli ve Black Widow olmayan bir Marvel projesi üzerinde çalışıyoruz'' diyerek duyurdu. Henüz projeye dair hiçbir detay verilmedi.