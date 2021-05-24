Marvel Sinematik Evreni'nin üçüncü filmi 'Eternals'tan ilk afiş ve fragman yayımlandı

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Marvel Studios, 5 Kasım 2021 tarihinde gösterime girecek olan, Oscar ödüllü Chloé Zhao'nun yönettiği, Marvel Sinematik Evreni'nin 4. Fazının üçüncü filmi 'Eternals' için ilk fragmanı ve afişini yayımladı.

Film hakkında Binlerce yıla yayılan destansı hikâye, insanlığın en eski düşmanı The Devants'a karşı yeniden bir araya gelmek için gölgelerden çıkarılan bir grup ölümsüz kahramanı konu alıyor. Olağanüstü kadrosunda, güçlü Ikaris rolünde Richard Madden, hümanist Sersi rolünde Gemma Chan, kozmik güçlere sahip Kingo rolünde Kumail Nanjiani, süper hızlı Makkari rolünde Lauren Ridloff, zeki mucit Phastos rolünde Brian Tyree Henry, bilge ve ruhani lider Ajak rolünde Salma Hayek, ebedi genç ama yaşlı bir ruha sahip Sprite rolünde Lia McHugh, güçlü Gılgamış rolünde Don Lee, mesafeli yalnız Druig rolünde Barry Keoghan ve şiddetli savaşçı Thena rolünde Angelina Jolie yer alıyor. Kit Harington ise Dane Whitman'ı oynuyor.

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Marvel Sinematik Evreni nedir?

Marvel Comics yayınlarında görünen karakterlere dayanan ve Marvel Studios tarafından üretilen süper kahraman filmlerine ilişkin hikâyenin geçtiği yer, bir Amerikan medya imtiyazı ve paylaşılan kurgusal bir evrendir. İmtiyaz, çizgi romanlar, filmler, kısa filmler, televizyon dizileri ve dijital dizileri içerir. Ortak evren, çizgi romanlardaki orijinal Marvel Evreni gibi almaşık kurgu yapısıyla ortak olay örgüsü ögeleri, ortamlar, oyuncular ve karakterlerle oluşturuldu.