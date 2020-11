Marvel, Lady Gaga'yı kadrosuna katmak istiyor

Lady Gaga'nın yakında çıkacak bir Marvel filminde, X-Men karakterlerinden birini oynayabileceği söylentileri yüksekten konuşulmaya başladı. İddiaya göre Marvel yöneticileri, şarkıcı ve A Star is Born filminin yıldızı Lady Gaga'nın, Beyaz Kraliçe olarak da bilinen Emma Frost'u canlandırmasını istiyor.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, daha önce Marvel oyuncu kadrosuyla ilgili duyuruları sıklıkla paylaşan ve bu paylaşımların birçoğu gerçeğe dönüşen, hayranların sevdiği dedikodu sitesi We Got This Covered, Marvel Studios'un, X-Men serisi Marvel Sinematik Evreni'ne katıldığında, Lady Gaga'yla çalışmaya istekli olduğunu iddia ediyor.

Orijinal çizgi romanlarda, telepatik güçle çalışan Buz Kraliçesi, bir kurtuluş yoluna girmeden ve sonunda grubun lideri haline gelmeden önce X-Men'in bir düşmanı olarak ortaya çıkıyor. Karakter, daha önce 2011 yapımı X-Men: First Class filminde January Jones tarafından canlandırılmıştı.