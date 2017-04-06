Marvel: İnsanlar artık daha fazla karakter çeşitliliği istemiyor

Okurlar Marvel dünyasındaki farklı karakterleri ve kadınları görmek istemiyor, talep etmiyor. Marvel şirketinin üst düzey yöneticilerinden Daniel Gabriel, "Duyduğumuz, insanların artık daha fazla çeşitlilik istemediği. Ortalıkta daha fazla kadın karakter istemiyorlar. Bizim duyduğumuz bu, ister inanın ister inanmayın" dedi.

Kültür Servisi'nin haberine göre çizgi roman şirketi Marvel’in satış departmanı başkan yardımcısı bir açıklama yaparak, şirketin kadın ve çeşitlilik sahibi karakterleri artırmaya yönelik çabasının satışları düşürdüğünü söyledi. Daniel Gabriel’e göre okuyucular karakter çeşitliliğine “burun kıvırdı” ve “ortalıkta kadın karakterler görmek istemiyor”

"İnsanlar fazla çeşitlilik istemiyor"

Geçtiğimiz yıllarda dünyanın en büyük çizgi roman şirketi Marvel, farklı etnik kimliklerden, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden karakterler yaratmak için çaba harcadı; meşhur karakter Thor’un kadın versiyonu okuyucular tarafından çok sevildi. Karakterleri arasında Iron Man’in hikâyesini alan siyah yeniyetme karakter Ironheart, çift ırklı Örümcek Adam Miles Morales ve Müslüman yeni yetme kadın karakter Kamala Khan var.

Ancak ekimden beri çizgi roman satışlarında düşüş yaşandığını söyleyen David Gabriel, bayilerin kendisine hayranların eski karakterlere bağlı olduğunu söylediğini belirtti. Gabriel “Duyduğumuz, insanların artık daha fazla çeşitlilik istemediği” dedi. “Ortalıkta daha fazla kadın karakter istemiyorlar. Bizim duyduğumuz bu, ister inanın ister inanmayın.”

“Bu gerçekten doğru mu bilemiyorum ama satışlardan gördüğümüz bu… Farklı olan her karaktere, yeni olan her karaktere, kadın karakterlerimize, Marvel’in çekirdek karakterlerinden olmayan tüm karakterlere insanlar burun kıvırıyor”



Gabriel daha sonra açıklamasını netleştirmek amacıyla, bayilerin bazı çekirdek Marvel kahramanlarının terk edildiğini hissettiğini ancak yeni karakterler için “gayet heyecanlı olan” okuyucuların da olduğunu söyledi. “Açıklamama izin verin, yeni kahramanlarımız hiçbir yere gitmiyor! Marvel evrenindeki yeni deneyimleri ve yeni sesleri yansıtan benzersiz karakterleri tanıtmaktan ve onları ikonik kahramanlarımızla eşleştirmekten ötürü gururlu ve heyecanlıyız”

Okurlar: Şirket aynı hikâye örgülerini kullanıyor!

“Yeni karakterlerimizi ve kitaplarımızı sıcak bir şekilde karşılayan, destekleyen ve daha fazlasını isteyen dükkanları da duyuyoruz… Yani madalyonun iki yüzünü de görüyoruz ve yapacağımız tek değişiklik çekirdek karakterlerimize yönelik odağımızı kaybetmemeyi sağlamak olacak”

Sosyal medya kullanıcıları ise Gabriel’in açıklamalarına tepki gösterdi ve satışların düşmesinin sebebinin şirketin son yıllarda aynı hikâye örgülerini kullanması, birbirine geçen evrenlerden karmaşık bir ağ yaratması ve hayranların takip etmekte zorlandığı sayıda üretim yapması olduğunu savundu.