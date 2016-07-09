Marvel açıkladı, yeni Iron Man kim olacak?

Amerikan çizgi roman yayımcısı Marvel Comics, yeni serisinde süper kahraman Iron Man'in 15 yaşında siyah bir genç kadın olacağını duyurdu.

NTV'de yer alan habere göre; Marvel Comics, İç Savaş II (Civil War II) serisinde Tony Stark'ın yerini Riri Williams'a bırakacağını açıkladı. Marvel'in yeni karakteri, Chicago doğumlu, ABD'nin prestijli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü MIT'te okuyan bir bilim öğrencisi olacak.



Iron Man karakterinin siyah bir genç kadın olacağının açıklanması sosyal medyada 'çeşitliliğe doğru bir adım' olarak yorumlandı.

Time'a konuşan Iron Man yazarı Brian Michael Bendis, Williams karakterini, Chicago'da çalışırken şehrin 'kaos ve şiddettinden etkilenmesi' üzerine yarattığını söyledi:

"Hayatı neredeyse yaşamına son verecek bir trajediyle, sokaktaki şiddet olaylarıyla mahvolan ve üniversiteye giden bu şahane genç kadının hikâyesi bana ilham verdi."

"Bunun, şu ana kadar duyduğum en modern süper kahraman hikâyesi olduğunu düşündüm."



Iron Man karakteri ilk olarak 1963 yılında ortaya çıktı. Seriler, silah mucidi milyarder Tony Stark'ın hikâyesine odaklanıyordu.