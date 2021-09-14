Marvel'in yeni dizisi Hawkeye'nin ilk fragmanı yayınlandı

Marvel karakteri 'Hawkeye'nin Disney Plus'te yayınlanacak dizisinden ilk resmi fragman yayınlandı. Dizi, Avengers üyesi Hawkeye'ın Kate Bishop adındaki genç bir okçuyla tanışması sonrası ikilinin atıldığı maceraları anlatacak.

Box Office Türkiye'nin haberine göre, dizide, Jeremy Renner Hawkeye beyaz perdede hayat verdiği karakterine geri dönerken, Kate Bishop'u ise Hailee Steinfeld canlandırıyor. Black Widow ile Marvel Sinematik Evreni'ne adım atan Florence Pugh da, Yelena Belova karakteriyle Hawkeye'de bir kez daha karşımıza çıkıyor. Dizide ayrıca Renner, Steinfeld ve Pugh'a, Vera Farmiga, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James, Alaqua Cox gibi isimler eşlik ediyor. Dizi 24 Kasım'da Disney+'ta yayınlanacak.