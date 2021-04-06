Marvel'ın Loki dizisinden yeni fragman yayınlandı; Fesatlık Tanrısı geri döndü

Marvel'ın Loki dizisinden ilk uzun soluklu fragman yayınlandı. Tom Hiddleston'ın başrolünü üstlendiği dizi Disney+'ta 11 Haziran'da izleyici ile buluşacak.

Merakla beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel Studios, diziden ilk uzun soluklu fragmanı yayınladı.

Endgame'de yaşananlardan doğrudan etkilenecek olan Loki dizisi, filmde Uzay Taşı'nı alıp kaçan karakterin bu noktadan sonra yaşadığı maceraları konu alacak. Dizi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı olsa da, Loki'nin dizide farklı zamanlara ve farklı evrenlere yolculuk edeceği biliniyor.

Rick and Morty'nin senarist ekibinde yer alan Michael Waldron tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Sex Education ve Daybreak gibi dizilerle tanınan Kate Herron oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Tom Hiddleston'a Sophia Di Martino, Owen Wilson, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw gibi isimler eşlik ediyor.