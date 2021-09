Marvel dizisi Loki'nin 2. sezonu resmi olarak duyuruldu

Marvel'in Disney Plus dizisi Loki'nin ikinci sezonu bugün yayınlanan final bölümünün ardından resmi olarak duyuruldu.

Marvel'ın hem çizgi roman evrenindeki hem de sinema evrenindeki önemli karakterlerinden biri olan Loki'nin bir süredir dizisi yayınlanıyordu. Bugün yayınlanan bölüm ile dizi ilk sezonun finalini yaptı. Son bölüm ile birlikte ikinci sezon haberi de geldi.

Daha önce yapılan açıklamalara göre ikinci sezonun hazırlıkları 2022'nin ilk aylarında başlayacak.İkinci sezon ile ilgili başka hiçbir bilgi bulunmuyor. Loki dizisi ilk sezonu ile birçok izleyiciden olumlu yorum aldı.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Loki, Doctor Strange'in ikinci filmi olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'da yer alacak.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 25 Mart 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Sam Raimi üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor ve Benedict Wong bulunuyor.