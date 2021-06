Marvel, Disney+ dizisi Loki'nin erkene alınan yeni yayın tarihini duyurdu

Marvel’in en sevilen kötülerinden Loki’nin ana kahramanı olacağı Loki dizisinin yayın tarihinde değişiklik yapıldı. YouTube’dan yayınladığı videoyla Marvel, dizinin yayın tarihinin 9 Haziran’a çekildiğini duyurdu. Dizi, artık her cuma değil her çarşamba yayınlanacak.

"Loki" yıldızı Tom Hiddleston, Disney Plus serisinin çıkış tarihinin 9 Haziran Çarşamba gününe taşındığını duyurdu. "Loki"nin haftalık bölümleri, Marvel dizileri "WandaVision" ve "The Falcon and the Winter Soldier"da olduğu cuma programı yerine çarşamba günleri yayınlanacak. Hiddleston duyuruyu bir video aracılığıyla yaptı ve Youtube üzerinden paylaşıldı.

Hiddleston; "Uzun süper kahraman montajlarında Loki'nin, inanılmaz derecede kahraman olmasına rağmen biraz dışarıda kalma eğiliminde olduğunu fark ettim. Kurnaz, çekici ve buna devam edebilirim. Neden bunu sana kanıtlamıyorum? Çarşambalar artık yeni cuma günlerimiz." dedi.

Dizi, baş yazar Michael Waldron ve yönetmen Kate Herron'dan geliyor. Filmde ayrıca, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku ve Richard E. Grant rol alıyor.