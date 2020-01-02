Marvel Başkanı Feige: İlk trans süper kahramanın yer aldığı film yakında vizyona girecek

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Marvel'ın Başkanı Kevin Feige, "yakın zamanda" bir trans süper kahramanın filmlerinde yer alacağını duyurdu.

New York Film Akademisi'nde konuşan Feige, "İlk trans süper kahramanı yakında göreceksiniz. Şu anda çektiğimiz filmde yer alıyor" dedi.

Feige bahsettiği filmin ismini paylaşmasa da, trans bir karakterin yer aldığı ilk filimin büyük ihtimalle 2021 yılında vizyona gireceğini ifade etti.

Marvel hayranları bahsi geçen karakterin 2021'de vizyona girecek "Thor: Love and Thunder" filminde yer alabileceğini düşünüyor. Serinin birçok takipçisi filmde yer alacağı açıklanan karakterler arasında bulunan Sera karakterinin Feige'in bahsettiği trans süper kahraman olabileceği tahmininde bulunuyor.