Marvel Başkanı Feige: Gelecek 10 yılın planları hazır

Kevin Feige, Marvel Sinematik Evreni'nin (MSE) geleceğine dair dün açıklamalar yaptı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Las Vegas'ta düzenlenen, sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren ve vizyona girecek filmlerin tanıtımının yapıldığı CinemaCon'da konuşan Marvel Başkanı Feige, MSE'nin gelecek 10 yılının halihazırda planlandığını söyledi.

Robert Downey Jr.'ın başrolde olduğu 2008 yapımı Iron Man'le başlayan MSE, zaman içinde katlanarak büyüdü. İlk üç fazı Avengers: Infinity War (Avengers: Sonsuzluk Savaşı) ve Avengers: Endgame'le sonuçlanan evren, WandaVision dizisiyle 4. Faz'a geçiş yaptı.

Feige de konuşmasında Marvel'ın diğer yöneticileriyle inzivaya çekilip MSE'nin 2032'ye kadarki planını yaptıklarını belirtti:

"Gelecek 10 yılda mevcut karakterler, yeni karakterler ve çoklu evrendeki yeni hikaye anlatım araçlarıyla her şey olabilir."

MSE'nin şu anki resmi bitişi 2023'te vizyona girmesi hedeflenen Ant-Man and the Wasp: Quantumania'yla gerçekleşecek.

Ancak Secret Invasion, Armor Wars ve Ironheart gibi Disney+ dizileri; Fantastik Dörtlü, Blade ve Kaptan Amerika 4 gibi filmler geliştirilme aşamasında.

Gelecek 10 yıl içinde Örümcek-Adam 4, Doktor Strange 3, Black Panthers ve Deadpool 3 gibi yapımların da beyazperdedeki yerini alması bekleniyor.