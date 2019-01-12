T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Martin Scorsese'tan yeni Bob Dylan belgeseli yolda

Belgesel ünlü Rolling Thunder Revue turunu merkezine alacak

12 Ocak 2019 20:20

2006 yılında No Direction Home isimli bir Bob Dylan belgeseli hazırlayan Martin Scorsese, yeni bir Bob Dylan belgeseli için kolları sıvadı. Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese isimli belgesel, merakla beklenen filmi The Irishman’le birlikte Scorsese’nin ikinci kez Netflix’le yollarının kesişmesini sağlayacak.

Play Tuşu’nda yer alan habere göre, Netflix tarafından “Yarı belgesel, yarı konser filmi, yarı ateşli rüya” şeklinde duyurulan belgesel, Dylan’ın 1975-1976 yıllarındaki Joan Baez’li, T-Bone Burnett’lı, Mick Ronson’lı ünlü Rolling Thunder Revue turunu merkezine alacak.

Bob Dylan’ın yepyeni röportajlarını da içerecek belgeselde ünlü turdan daha önce görülmemiş görüntüleri izleyeceğiz. Belgeselin yayın tarihi henüz belli değil.

 

ETİKETLER

bob dylanMartin ScorsesebelgeselNo Direction HomeRolling Thunder Revue
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24