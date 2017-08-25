Martin Schulz: Referandum Kürtlerin hakkı

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun Kürtlerin doğal hakkı olduğunu söyledi.

Rûdaw’a konuşan Schulz, "Almanya'ya göre referandum konusu, Bağdat'la diyalog yoluyla çözülebilecek bir iç meseledir. Durumdan haberim var ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını umuyorum" dedi.

Schulz, "Aynı zamanda referandumu Irak’ta Kürt halkının doğal bir hakkı olarak görüyorum. Çünkü onlar o ülkede çok zorluk yaşadı. Referandum yapmaya hakları var" diye konuştu.