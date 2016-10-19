Martılara simit atarken denize düştü

İstanbul'da Kız Kulesi açıklarında martılara simit atan bir kişi dengesini kaybederek şehir hatları vapurundan denize düştü. Kurtarma ekibi, denize düşen kişiyi kurtardı.

İstanbul Boğazı'nın Kız Kulesi açıklarında seyreden şehir hatları vapuru yolcularından Mehmet Arif Şehit, martılara simit atarken dengesini kaybederek denize düştü.

Vapurda bulunanların haber vermesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, botla bölgeye geldi. Kurtarma ekibi, Şehit'i denizden çıkardı.

Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirilen Şehit, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Mehmet Arif Şehit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.