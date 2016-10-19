T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Martılara simit atarken denize düştü

Tedavi altına alınan Mehmet Arif Şehit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

19 Ekim 2016 19:08

İstanbul'da Kız Kulesi açıklarında martılara simit atan bir kişi dengesini kaybederek şehir hatları vapurundan denize düştü. Kurtarma ekibi, denize düşen kişiyi kurtardı. 

İstanbul Boğazı'nın Kız Kulesi açıklarında seyreden şehir hatları vapuru yolcularından Mehmet Arif Şehit, martılara simit atarken dengesini kaybederek denize düştü.

Vapurda bulunanların haber vermesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, botla bölgeye geldi. Kurtarma ekibi, Şehit'i denizden çıkardı. 

Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirilen Şehit, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan Mehmet Arif Şehit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

ETİKETLER

Vapurdan düştüvapursimitMartılara simit atarken düştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24