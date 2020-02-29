Martılar el değmiş yiyecek seviyormuş

İngiliz bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, martıların, el değmemiş yiyeceklerdense insan elinin değdiği yiyecekleri tercih ettiğini ortaya kondu.

İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nin Ekoloji ve Doğal Yaşamı Koruma bölümü tarafından yapılan araştırmasında, 38 martıya 24 atıştırmalık sunuldu.



Bu martıların yüzde 79'u, önlerine konulan yiyecekler arasında daha önce araştırmacılar tarafından dokunulanlara yöneldi.



Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan araştırma, martıların yiyecek tercihlerinde insanların hareketlerine göre seçim yaptığı belirlendi.



Daha önce medyada çıkan haberlerde, martıların insanların yiyeceklerini çaldığı, insanların elindeki gıdaları kaçırdığı sıkça karşılaşılan bir durum.