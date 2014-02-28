Mart yağışları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışlı sistem etkisini sürdürürken, 3 Mart Pazartesi günü Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı hava sistemi gelecek.

Tahminlere göre, yarın Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de görülecek yağışlar, 2 Mart Pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısıyla Adıyaman ve Kahramanmaraş çevrelerinde görülecek.

Bu sistem, 4 Mart Salı günü yurdun tamamında yağışlara neden olacak. Yağışlar, hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde aralıklarla etkisini gösterecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, sadece çok yüksek rakımlı (2 bin metre ve üzeri) yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebilecek.

Martın ilk 10 günü meydana gelecek yağışların, yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde mart ayı ortalamalarına erişmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığı Hava sıcaklığı, hafta sonunda yurt genelinde artacak. Gelecek hafta başından itibaren yağışlarla birlikte iç bölgelerde hava sıcaklığı 3-6 derece azalacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.