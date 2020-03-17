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Yaşam

Mart kapıdan baktırdı, Ankara'ya kazma kürek yaktırdı

Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü, kar yağdı

17 Mart 2020 08:08

Ankara'da, son günlerde etkili olan bahar havası, kenti terk etti. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili olurken, hava sıcaklığı da eksi 2 dereceye kadar düştü. 



Başkent, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Son günlerde yaşanan bahar havasının ardından Ankara'da akşam saatlerinde kar yağmaya başladı. Gece yarısı şiddetlenen kar yağışı, Dikmen, Kepekli, Ahlatlıbel, İncek gibi yüksek yerlerde etkili oldu.

Kar yağışının yanı sıra kentteki hava sıcaklığı da eksi 2 dereceye kadar düştü. Ankara Büyükeşehir Belediyesi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

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