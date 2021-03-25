Dünya Tiyatro Günü'nde 23 oyun tiyatroseverlerle çevrimiçi buluşacak

27 Mart "Dünya Tiyatro Günü" kapsamında toplam 23 yetişkin ve çocuk oyunu, 27-28 Mart’ta Sosyo’da çevrimiçi olarak yayımlanacak.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan tiyatro perdeleri, çevrimiçi olarak açılacak.

27 Mart’ta çocuk oyunları “Bulutlar Ülkesi”, “Fareli Köyün Kavalcısı”, “Hayal Panayırı”, “Kaplumbağa ile Tavşan”, “Masal Diyarından Günümüze”, “Çizmeli Kedi”, “Pinokyo”, “Şeker Pan’ın Maceraları” ve “Bir Kümes Müzikali”, seyircilerin beğenisine sunulacak.

Aynı gün yetişkinler içinse “Agorafobia”, “Son Senfoni” ve “Seni Unutmak İstemedim ki”, isimli oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

28 Mart tarihinde ise “Oduncu Kızı”, “Oyun Ormanı”, “Sebzeler Ülkesi”, “Sirk Kedisi”, “Küçük Pandalar”, “Vızvız Arı Bazi”, “Kül Kedisi Masalı”, “Yere Düşen Elma”, “Pamuk Prenses ve 7 Cüceler” adlı çocuk oyunlarının yanı sıra “Anorma” ve “Can Erik” izlenebilecek.