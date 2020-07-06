Mart başında Koronavirüs'e yakalanan Tom Hanks anlattı: Eşim Rita ile ben ünlüler dünyasındaki ilk felaket habercileriydik

Mart ayında eşi Rita Wilson ile yeni tip Koronavirüs’e (Covid-19) yakalanan oyuncu Tom Hanks, eşi ve kendisinin “ünlüler dünyasında Koronavirüs’ün ilk felaket habercileri” olarak tanımladı. 3 gün hastanede yatarak taburcu olan Hanks, hastalığın semptomlarının iki hafta içinde geçtiğini söyledi.

The Guardian’a konuşan Tom Hanks, 10 Temmuz’da Apple TV ile çıkacak yeni filmi Greyhound öncesi pandemide geçen günlerini anlattı.

Avustralya’ya film çekimleri için gittiği sırada eşi Rita Wilson ile Koronavirüs’e yakalanan ve 3 gün hastanede tedavi gören Hanks, “Ünlüler dünyasında Koronavirüs’ün ilk felaket habercileriydik.” dedi. Hanks, “Rahatsızlıklarımız 2 hafta içinde geçti. Eşim ve bende çok farklı semptomlar vardı. O tat alma ve koku alma duyularını kaybetti, ağır bir mide bulantısı vardı ve benden çok ateşi vardı. Benim ise eklemlerim ağrıyordu ve sürekli yorgundum. 12 dakikadan fazla bir şeye odaklanamıyordum” dedi.

Hanks hastanede geçirdikleri günlerle ilgili “63 yaşındayım. Tip 2 diyabetim var. Kalbimde stent var, “Ben kırmızı bayraklı bir vaka mıyım” diye sordum ama ateşimiz daha da artmadığı, ciğerlerimiz zatürre gibi görünen bir şeyle dolmadığı sürece endişe edecek bir durum