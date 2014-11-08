'Mars'ta yaşama elverişli alan bulundu'

NASA’nın kâşif robotu Curiosity, Mars’taki Sharp Dağı’na açtığı ilk delikte ‘hematit’ adlı maddenin bulunduğunu tespit etti. Islak ortamlarla bağı olan demir oksit minerali içeren hematit, o bölgenin yaşama elverişli olduğunun da bir göstergesi. NASA’dan6 Kasım'da yapılan açıklamada “Böyle durumların oluşmasında oksitlenme çok önemli. Oksitlenme varsa, o alanda mikropların yaşamasını sağlayacak kadar kimyasal enerji var demektir” denildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Hematit aslında kâşif robot ya da Mars için yeni bir keşif değil. Ancak bilim insanlarını bu sefer çok heyecanlandı. Çünkü bu olay, daha önce Mars Reconnaissance Orbiter (Mars Keşif Uydusu) tarafından Pahrump Hills’de gözlemlenen hematitin de var olduğunu doğruluyor.

California Teknoloji Enstitüsü’nde Curiosity projesinin yürüten John Grotzinger, “Bu bizi uydudan alınan minerallerin tanımını yapmaya itiyor. Araştırmamızda bize rehberlik edecek olan bu keşif, yokuşu çıkıp varsayımımızı test etmemizi sağladı. Gelecekteki yörünge haritamızı da elde etmiş olduk” diyor.

NASA konuyla ilgili şöyle bir açıklamada bulundu: “Hematitin 2004 yılında Opportunity kâşif robot tarafından keşfedilen ve “böğürtlen” dediğimiz (bkz. yukarıdaki haber), küre şeklindeki taşlarla bir bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Opportunity’nin keşfi ile Mars’ta suyun varlığı kesinleşmişti. Curiosity’nin bulgusu ise daha çok oksitlenmeyi gösteriyor. Curiosity’nin içindeki kimya ve mineraloji aleti bir tutam tozun içinden %8 ve %4 oranında manyetit çıkardı. Hematitin ikinci bir mineral olarak ortaya çıkardığı manyetit, oksitlenme koşullarının varlığını gösteriyor. Daha eski bulgularda Sharp Dağı’nda sadece %1 hematit çıktı, daha fazla manyetit vardı. Bu da daha fazla oksitlenmenin gerçekleştiğini gösterir.”

Curiosity birkaç hafta, hatta belki ay boyunca Pahrump Hillls çevresinde deneylere devam edecek. Sonra da dağı tırmanarak yoluna devam edecek. Uydu görüntülerinden anlaşıldığı kadarıyla, pek çok katmanı bulunan Sharp Dağı’nın bir katmanı da bolca hematit içeriyor. Bu sebeple NASA buraya “Hematit Tepesi” diyor.