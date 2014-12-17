Mars’ta metan yaşam kanıtı mı?



Amerikan Science dergisinde yayınlanan araştırmada, Kızıl Gezegen'de metan gazı bulunduğu bildirildi.

NASA'nın Mars‘ta 2012 yılından bu yana araştırma yapan Curiosity robotunun metan gazı tespit etmesi, 'Mikroplar metanın kaynağı olabilir mi?' sorusunu gündeme getirdi.

NASA bilim insanlarından John Grotzinger, bulguların Mars'ta yaşamın kanıtı olduğu konusunda ihtiyatlı davranıyor ve daha fazla inceleme gerektiğini kaydediyor.

John Grotzinger, “Keşif gerçekten heyecan verici bir haber çünkü bu yaşamın Mars'ta başladığı yönünde kanıt aradığınızda bulmak isteyeceğiniz maddedir“ dedi.

Curiosity projesinde görevli olan Grotzinger, "Artık Mars atmosferinde ender olarak metan bulunduğuna inancımız var. Ve ayrıca Mars'ta bazı bölgelerdeki antik kayalarda organizmaların gizli olduğu konusunda da” ifadelerini kullandı.

Mars'ın uzak geçmişte sıcak olduğu ve yağış aldığı dolayısıyla bazı canlı türlerinin yaşamasına olanak sağladığı düşünülüyor.