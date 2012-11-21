Mars'ta kitaplara geçecek keşif

NASA, Mars’ta bulunan keşif aracı Curiosity’nin önemli bir keşifte bulunduğunu bildirdi. Edinilen bilgiye göre, bulgu, tarih kitaplarına geçecek ve aralık ayının ilk haftasında resmen açıklanacak.

Kızıl Gezegen’in yüzeyinde gözlem ve deneyler gerçekleştiren Curiosity'nin, çok büyük bir keşif yaptdığı iddia edildi. Fakat Nasa'nın konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

İddialara göre NASA, Aralık'ın ilk haftasında resmi açıklama yapacak. Bu açıklamanın 3-7 Aralık arasında San Francisco'da düzenlenecek 2012 Amerikan Jeofizik Birliği toplantısında yapılabileceği ifade edildi.



NASA’nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı’na ev sahipliği yapan California Teknoloji Enstitüsü’nden (Caltech) jeolog John Grotzinger, Curiosity’nin en son analizlerinde çok ilginç sonuçlar elde ettiğini belirtti.



'Tarih kitaplarına geçecek' iddiası



Grotzinger, National Public Radio’ya (NPR) yaptığı açıklamada, “Curiosity’nin elde ettiği en son bulgular tarih kitaplarına geçecek. Gerçekten çok etkileyici görünüyor” dedi.

Grotzinger’in açıklamasından sonra, Mars’taki jeolojik yapıların kimyasal bileşenlerini ve bu bileşenlerin yoğunluklarını analiz eden Curiosity’nin, Kızıl Gezegen’de mikrobiyolojik yaşam tespit etmiş olabileceği açıklandı.

Grotzinger, gönderdiği e-posta’da, “elde edilen sonuçların Dünya’yı sarsabilecek boyutta olduğunu, bu yüzden Curiosity ekibinin elde edilen bulguların doğruluğunu teyit etmek için birçok kontrol gerçekleştireceğini” ifade etti.



'Keşif organik materyaller olacak'



Arizona Üniversitesi Ay ve Gezegen Laboratuvarı'ndan Peter Smith, “Eğer yapılan keşif tarih kitaplarına geçecekse, açıklanmasını beklediğimiz keşif organik materyaller olacak” dedi.

Mars’a 1976’da inen ve Kızıl Gezegen’in toprağına değen ilk insan yapımı araçlar olan Viking-1 ve Viking-2’de organik molekül arayışından sonuç alamamıştı.