Mars'ta içelebilir suyun kanıtı bulundu

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Opportunity keşif robotunun Mars yüzeyine indiğinden beri, en önemli keşiflerinden birini yaptığını söyledi.

NASA uzmanları robotun topladığı bir taşta, kil mineralleri bulunduğunu açıkladı.NASA, Esperance olarak adlandırılan taşta bulunan minerallerin, taşın su ile uzun süre temas halinde bulunmuş olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Uzmanlar, Opportunity'nin kil içeren başka taşlar da bulduğunu ancak bu son örneğin, bu konuda en net bilgi veren örnek olduğunu söyledi. Bulguları araştıran Cornell Üniversitesi Astronomi Profesörü Steve Squyres, "2004 yılından beridir Mars'ta su varlığına dair delil topluyoruz. Şimdiye kadar ki örneklerde bulunan su, son derece düşük pH seviyesine sahipti. Bu nedenle de asit olarak kategorize ediliyordu" dedi. Kil minerallerinin nötr pH seviyelerine yakın düzeylerde oluşutuğunu açıklayan Squyres, "Bu da içebileceğiniz bir sudur. Bu suyun kimyası, yaşamın oluşumuna izin verebilecek bir kimya" dedi.

Tespit edilen kil oluşumunun, Mars'ın milyarlarca yıl önce daha sıcak ve nemli bir yer olduğuna dair bir işaret olduğuna deyinen NASA, Bu bilgilerin, Mars'a yeni yollanan robot Curiosity'nin bulgularıyla da örtüştüğünü açıkladı.

2004 yılında Mars'a inen Opportunity, en azından 90 Mars günü boyunca görev yapabileceği umut edilmişti. 3 bin 300 Mars gününün ardından robot, yüzeyde çalışmalarına hala devam ediyor.