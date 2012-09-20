Mars'ta Güneş tutulmasını görüntülendi

Mars keşif aracı Curiosity, bir hafta süren egzersizlerin ardından yeni deneyler yapmak için kızıl kumlar üzerinde yol almaya başladı. Altı tekerlekli nükleer laboratuvar, lazerlerini ateşleyeceği bir sonraki Mars taşını seçerken, Mars'taki kısmi Güneş tutulmasını da görüntüledi.

İniş yaptığı Gale Krateri’ndeki noktadan yaklaşık 300 metre uzaklaşan Curiosity, lazerini ve X-ray spektrometresini ateşleyeceği taşı belirledi. İlk deney yeri olan Glenelg’e giden yolu yarılayan keşif aracı, lazer ve kamera sistemi ChemCam ve kimyasal analiz cihazı APXS’yi kullanmak için bir taş arıyordu. Curiosity’nin Ağustos sonlarında lazeriyle vurduğu ilk taşa N165 adı verilmişti.

Curiosity, Mars'ın uydularından Phobos'un Güneş ile Mars arasından geçerken oluşturduğu kısmi tutulmayı da görüntüledi. Mars’taki tutulmaları fotoğraflayacak olan Curiosity, bu şekilde Kızıl Gezegen'in iç yapısı hakkında da daha fazla bilgi sunacak.

Mars uyduları Phobos ve Deimos, Kızıl Gezegen’in etrafında dönerken yerçekim güçleriyle yüzeyin de değişimine neden oluyor. Tutulmalara ait detaylı ölçümler elde edilirse, Mars’ın iç yapısı hakkında da daha ayrıntılı bilgi elde edilebilecek.

Deney taşı belirlendi

ChemCam, Curiosity’nin tepesinde yer alırken, hedefleri X-ray bombardımanına tutan APXS, robotik kolun ucunda yer alıyor. Her iki donanım da inceledikleri materyallerin bileşenlerini analiz ediyor ancak bunu farklı ölçeklerde yapıyorlar. ChemCam, sadece 0.1 cm’lik bir alana odaklanırken, APXS 1.5 cm’lik bir alan üzerinde deney yapıyor.

Curiosity’nin donanımını test edeceği piramit şeklindeki taşa, NASA’nın tüm keşif araçlarında görev almış olan Jake Matijevic’in anısına onun adı verildi. Matijevic, kısa bir süre 65 yaşında hayatını kaybetti.

Gizemli kayaları inceleyecek

Bazalt yapıda olan ve Mars toprağı üzerinde tek başına duran taş, Curiosity’e gelecekte yapacağı deneylerde kullanacağı bilgiler de sağlayacak. Curiosity projesinde yer alan jeolojist John Grotzinger, “ChemCam ve APXS ile elde edilecek farklı ölçeklerdeki verilerin, gelecekteki deney sonuçlarında karşılaştırma amaçlı kullanılacağını” ifade etti.

Mars keşif aracı, Glenelg bölgesinde birbirinden ilginç jeolojik deneyler yapacak. Bunun sebebi, bölgenin yüksek termal içeriği olan, kısaca sıcak ve parlaklık yayan materyalle kaplanmış olması. Bölgedeki jeolojik özellik, sıcak kayaların genelde kara ve lav akıntı izleri taşıyan desenlere sahip oluğı bilgisiyle de çelişiyor. Gök bilimciler, geçmişte Mars yüzeyinde geceleri ısı yayan kayalar olduğunu tespit etmişti. Curiosity, ilk kez bu kayaları yakından inceleme şansı bulacak. (ntvmsnbc)