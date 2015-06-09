T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Mars'ta cam bulundu

NASA, Mars yüzeyinde cam kalıntıları bulunduğunu açıkladı.

09 Haziran 2015 14:40


Mars gezegeninin yüzeyinde cam katmanları bulundu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan yapılan açıklamada çok sayıda kraterde rastlanan cam kalıntılarının örneğin meteoritlerin çarpması sırasında açığa çıkan ısı yoluyla oluştuğu kaydedildi.

Buluntulara 2006 yılından beri 'Kızıl Gezegen' etrafında dönen Mars Yörünge Keşif Aracı (Reconnaissance Orbiter-MRO) sayesinde ulaşıldığı bildirildi. MRO, gezegen yüzeyinden ışık yansımaları yoluyla ölçümler yapıyor.

Bilim insanları cam kalıntıları içinde geçmişte Mars'ta yaşam bulunduğuna dair izlerin bulunabileceği umudunu taşıyor. Gelecekte kraterlerde daha ayrıntılı araştırmalar yapılacağı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NASA MarsHavacılıkUzay Dairesi NASAGezegenMars Yörünge Keşif AracıOrbiter-MRO)MarsDeutsche Welle Türkçe DWdpaBKTY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24