Mars'ta bulunan su gölü, hayat olasılığını artırdı

Bilim insanları Mars'ta ilk defa buz yüzeyin altında sudan oluşan geniş çaplı bir göl buldu. Keşfe imza atan bilim insanlarından Dr. Sebastian Lauro, "Gölün keşfi Mars'ta hayat olasılığını hayli artırıyor. Hatta başka göller de olabilir" dedi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Marsis adlı radarını kullanan bir grup İtalyan bilim insanı, Mars'ta buz yüzeyin altında göl buldu. Bu keşif, dünyadan 55 milyon km uzaktaki esrarengiz Kızıl Gezegen'de bulunan sıvı haldeki en büyük su kütlesi oldu.

Keşfi yapan ekipte yer alan Roma Tre Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Sebastian Lauro, araştırmanın detaylarını Habertürk'ten Nalan Koçak'a anlattı.

Aslında bu konu üzerine daha önce makaleler yazıldı. Bunlardan birinde Mars'ın güney kutbunda sıvı halde su bulunabileceği hipotezi dile getirildi. Pek çok bilim insanı da o bölgede su aradı. Fakat kimse bulamadı. Mars'ta dediğiniz gibi sıvı halde su bulundu ama stabil formda değildi. Biz de özellikle o bölgeye bakmaya karar verdik.

Daha önce kimse bu hipotezi kanıtlayamadığı için keşfimiz çok önemli. İlk kez Mars'ta stabil halde sıvı su bulundu. 6 yıldır Marsis'ten gelen verileri inceliyorduk ve geçen yıl elimize geçen yeni bilgileri analiz ettik ve bu sonuca ulaştık. Aslında 2012'den beri bu bölgede sıvı halde su olduğunu az çok biliyorduk. Fakat keşfi ilan edebilmek için istatistiki verileri elde etmemiz gerekiyordu.

Suyun yüzeyin altında sıvı halde bulunması ne anlama geliyor?

"Gölde sıcaklık -60 derece"

Tabii ki suyun varlığı doğrudan hayatın varlığıyla ilişkili. Eğer sıvı halde su varsa hayat vardır. Keşfimiz bu anlamda çok heyecan verici. Biliyorsunuz Mars'ta yaşamı anlayabilmek için, benzer koşullara sahip olduğu için, Antarktika'da buzda araştırmalar yapılıyor. Mesela orada mikroorganizmaların yaşadığı tespit edildi. Mars'ta bu mümkün mü henüz teyit edemiyoruz. Çünkü sıcaklık çok düşük, —60 civarında. Koşullar hayat için çok zorlu. Fakat bazı bakterilerin bu sıcaklıkta yaşayabileceğini de tahmin ediyoruz. Bu nedenle kesin bir şey söylemek doğru değil.

Bu keşif Mars'ta hayat ihtimalini güçlendiriyor diyebilir miyiz?

Kesinlikle, hayli artırıyor. Son 30 yıldır bilim insanları Mars'ta su arıyor çünkü hayat var mı bunu anlamaya çalışıyor. Bizim bunu bulmamız gerçekten çok önemli bir keşif.

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