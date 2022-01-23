Marsis, sevenleriyle pandeminin ardından bir araya geldi

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği konserde Karadeniz ezgilerini Rock müzik ile sentezleyen Marsis, pandemi dönemi sonrası ilk kez sevenleriyle buluştu.

Pandemi döneminin ardından yeniden kapılarını açan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Maltepelileri sanat ile buluşturuyor. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin son konuğu sevilen etnik rock grubu Marsis oldu.

Ücretsiz olarak düzenlenen konserde Marsis, Karadeniz ezgileri ile Maltepelileri coşturdu. Marsis solisti Korhan Özyıldız, bu konserin Marsis’in pandemi sonrası ilk konseri olduğunu, bu yüzden heyecanlı olduklarını belirtti. Özyıldız, “Uzun zaman sonra sahnedeyiz. Bu karlı havada, soğuk havada bizlerle olan, buraya gelen herkesin ayağına sağlık. Bizi burada buluşturduğu için Maltepe Belediyesi ve Başkan Ali Kılıç’a çok teşekkür ediyoruz. Artık durmayacağız. Çalacağız her yerde” dedi.

Konser boyunca Marsis Dağı, Nana, Sevduğum, Hayde, Narino gibi sevilen şarkıları seyircilerle buluşturan Marsis’in 2021 yılının Mart ayında yayınladığı teklisi Yari de canlı olarak ilk kez Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde çalındı. Konser seyircilerin de katılımıyla horonlar eşliğinde sona erdi.