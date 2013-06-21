Mars'ın 1.3 milyar piksellik fotoğrafı

Kızıl Gezegen’deki keşif görevinde neredeyse ilk yılını doldurmak olan Curiosity, Mars’ın bugüne kadar elde edilen en yüksek çözünürlüklü fotoğrafını sundu. Gökbilimciler, Curiosity’nin Dünya’ya gönderdiği yüzlerce fotoğrafı bir araya getirerek 1.3 milyar piksellik fotoğraf oluşturdu.

Mars’ta deneyler yapan altı tekerli nükleer laboratuvar Curiosity’nin astronomiye kazandırdığı 1.3 milyar piksel görüntüler, Kızıl Gezegen’in çok daha detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayacak.

NASA, Curiosity’nin keşif görevini sürdürdüğü Gale Krateri’nde, üzerinde bulunan 17 kamerayla çektiği 900’e yakın fotoğrafı bir araya getirdi.

NASA’nın Pasadena, California’daki Jet İtiş Gücü Labaratuvarı’ndaki Çok Görevli Görüntü İşleme Labaratuvarı yetkilisi Bob Deen, “Curiosity, görüntülediği yerleri hissetmenizi sağlıyor ve kameraların kapasitesini ortaya çıkarıyor... Curiosity’nin geniş görüş açısı ve detaylı çekimiyle en ince detaylara bakabiliyorsunuz” dedi.

Curiosity’nin sondaj çalışmaları yürüttüğü ‘Rocknest’ adı verilen bölgede çektiği fotoğrafta, keşif aracının en önemli deneylerini gerçekleştireceği Shap Dağı’nın etekleri görülebiliyor. Mars’ın antik dönemlerine ait farklı yer tabakalarını barındıran Sharp Dağı, Curiosity görevinin en önemli basamağını teşkil ediyor.

Deen, 1.3 milyar piksellik fotoğrafı ortaya çıkarmak için Curiosity’nin Mast Camera cihazı tarafından çekilen 871 ve navigasyon kameraları tarafından çekilen 25 siyah-beyaz fotoğrafı kullandı. Fotoğrafların 5 Ekim 2012 - 16 Kasım 2012 tarihleri arasında çekildiği ifade edildi.



Ana görev yerine gidiyor



154 km genişliğindeki Gale Krateri’ne 5 Ağustos 2012’de başarılı bir iniş yapan Curiosity, Kızıl Gezegen’de mikrobiyolojik seviyede yaşam bulunup bulunmadığını araştırıyor. 2 yıl sürmesi planlanan görevde, Curiosity bugüne kadar Mars’ta eskiden temiz su bulunduğu ve mikrobiyolojik yaşamı destekleyen şartların bulunduğuna dair önemli delillere ulaştı.

Üzerinde 17 kamera olan Curiosity, kendisini görüntüleyebildiği gibi, Mars’ı her açıdan görebiliyor, panoramik fotoğraf çekebiliyor. Nükleer laboratuvar, aynı zamanda 10 adet farklı kimyasal analiz cihazına sahip.